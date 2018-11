Bad-Dürrheim Anwalt lehnt Richter wegen Befangenheit ab

Das Opfer hatte mehrfach den Fotoapparat gezückt, um unter anderem Staubemissionen zu dokumentieren, im Verlauf verloren ein Lastwagenfahrer und ein Baggerführer wohl die Nerven. "Gib den Fotoapparat her, oder ich schlage Dich tot!", soll einer der Arbeiter gerufen haben, im Verlauf soll der Geschädigte mit einem Holzbrett angegriffen und an Kopf und Knie verletzt worden sein, dessen Jacke sei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. "Mir ging es nicht darum, arbeitende Menschen zu fotografieren. Ich wollte Belege für den aufgewirbelten Staub und das unsachgemäße Ablagern von gefährlichen Stoffen, übrigens auf Anraten der Polizei", schilderte der als Nebenkläger im Villinger Amtsgericht erschienene Geschädigte.

Dem Mann zufolge gab es teils erhebliche und bis zu den Fassaden der Hofstraße dringende Staubwolken, einmal habe er eine große Emission von aufgewirbelten Glasfasern fotografiert: "Es entstand ein regelrechter Regenbogen. Ich habe Lungenprobleme, ein Fitnesstrainer von nebenan ebenfalls."

Die jeweils anwaltschaftlich vertretenen Angeklagten gaben sich zum Verhandlungsauftakt wortkarg, sehr weit konnte das Verfahren auch nicht vorangetrieben werden. Richter Christian Bäumler regte wiederholt dessen Einstellung gegen Auflagen an, dies jedoch brachte den Rechtsbeistand des Geschädigten zum Kopfschütteln: "Ich lehne Sie hiermit wegen Befangenheit ab, in diesem Fall kommt sogar ein versuchter Totschlag in Betracht. Sie sind ja nicht einmal willens, in die Zeugenvernehmung einzutreten", ärgerte sich der Anwalt gegenüber Bäumler.