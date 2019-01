Bad-Dürrheim Antiquitäten sind seine Leidenschaft

Bad Dürrheim. Viele Jahre stand das Ladengeschäft am Adlerplatz neben der Bäckerei leer, ein paar Monate war ein Blumengeschäft drin, dessen Inhaberin jedoch schnell wieder aufgab. Mittlerweile gehört dem Schwenninger Unternehmer die Ladenimmobilie. "Ich habe es nicht bereut, dass ich sie gekauft habe", erklärte er mit einen strahlenden Lächeln im Gesicht.

Er sitzt an seinem Schreibtisch mit der gläsernen Platte, umgeben von Kunstwerken aus verschiedenen Epochen. In einer anderen Ecke stehen Möbel aus vergangenen Jahrhunderten, die auf eine neue Bestimmung wie auch auf einen neuen Eigentümer warten. Und dazwischen arbeiten die Handwerker an der Verschönerung der Räume. Rund 110 Quadratmeter Keller- und etwa 260 Quadratmeter Verkaufsfläche nennt Reiner Schorer sein Eigen. Und dass er bei der Sanierung nicht nur mit 50 000 Euro hinkommt, sei ihm auch von Anfang an klar gewesen.

Die Handwerker hatten in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Panzerglas einbauen, Lastenaufzug in Gang bringen, Alarmanlage scharf schalten und vieles mehr. In den kommenden Wochen wird die Fassade gemacht, die zum Geschäft gehört, für ein Schild benötigt er noch eine Baugenehmigung.