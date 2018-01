Bad-Dürrheim Altersarmut nimmt in Kurstadt zu

Von Altersarmut seien vor allem Frauen betroffen. Sie seien mit fünf bis sieben Kindern in der Regel deutlich stärker mit Erziehung gefordert gewesen, als Familien heutzutage. Außerdem seien die Betreuungsmöglichkeiten mit Krippen und Kindergärten mittlerweile viel umfangreicher, und Frauen werde der Rückkehr in den Beruf erleichtert. Ältere Frauen hingegen hätten wegen der Kindererziehung weniger die Möglichkeit gehabt, einen Beruf auszuüben. So sei eine gewisse Abhängigkeit vom gut verdienenden Partner entstanden. Wenn der Mann sterbe und nur noch die deutlich geringere Hinterbliebenenrente zur Verfügung stehe, könne das zu finanzieller Not führen. Die große Wohnung könne plötzlich zu teuer sein. Bei staatlicher Unterstützung werde nachgefragt, wie groß die Wohnung und hoch die Miete sei. Eventuell werde nahegelegt, sich nach einer kleineren, günstigeren Wohnung umzuschauen.

Altersarmut und Vereinsamung gingen oft Hand in Hand. Die familiären Strukturen früher hätten dem vorgebeugt, wenn Oma und Opa mit den Kindern noch unter einem Dach lebten. Doch die Berufs- und Lebenswelten seien heute anders.

Zum Glück gebe es mehr Möglichkeiten, um Senioren ein langes, selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu sichern. Baumeister nennt Dienste für Pflege und Hausarbeit, Essen auf Rädern, Hausnotruf und Nachbarschaftshilfe, die in Anspruch genommen werden könnten. Froh ist Baumeister auch über den ansässigen Verein für Menschen in Not, der ganz unbürokratisch Hilfe für bedürftige Personen leiste.

Als weiteren Grund für Altersarmut nennt Baumeister die Rentenhöhe, die mit der Inflation nicht mithalte. So könne es für Senioren zunehmend schwieriger werden, den Lebensunterhalt zu bestreiten. "Es gibt nicht nur gut betuchte Senioren bei uns", räumt Baumeister mit einem Klischee auf. Altersarmut sei ein Thema, das allgemein an Bedeutung zunehme, eben auch in Bad Dürrheim.