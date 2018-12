Bad-Dürrheim Alternative Strecke für Single-Trailgefunden

In einer ersten Findungsrunde wurde südlich der Kreisstraße, die auf die Hirschhalde führt, in Höhe des Ackers, im Wald eine mögliche Strecke gefunden. Die drei Jagdpächter, zu denen unter anderem Stefan Holweger gehört, zeigten sich nicht sehr begeistert von diesem Platz und schlugen in der Informationsrunde vor der Waldbegehung einem Alternativstandort oberhalb des Schützenhauses vor. Der Grund: Das Gelände auf dem der Single-Trailgeplant ist, sei im Grunde das letzte Rückzugsgebiet für Wild im Kapfwald. Nördlich der Bundesstraße, zwischen Kernort und Hochemmingen sowie Hirschhalde sei so viel los, dass die Rehe dort keine Ruhe finden. In diesem Waldstück sei es etwas ruhiger. Er erklärte auch klar, dass die Jagdpächter – sollte die Single-Trail-Strecke dort gebaut werden – in Erwägung ziehen, die Jagdpacht zu künden, da es dann keinen Sinn mehr habe.

Gespräche für den Standort wurden schon mit dem Umweltbeauftragten Gerhard Bronner geführt. Nach Aktenlage befürwortete er den Standort, auch die zuständigen Förster zeigten sich offen. Diese konnten bei der Waldbegehung jedoch nicht dabei sein, Virginia Lorek und Matthias Berger hatten andere Waldbegehungen, bei denen sie dabei sein mussten. Sie werden im Laufe der nächsten Woche die Örtlichkeit in Augenschein nehmen.

Um sich nun ein Bild Vorort zu machen, ging es hinaus in den dunklen Tann. Die Jugendlichen hatten für den Gemeinderat mit rot-weißem Absperrband eine mögliche Streckenführung angezeigt, die – vereinfacht gesagt – in Serpentinen und Bögen von oben durch den Wald nach unten geht. Darauf sollen zehn Hindernisse entstehen wie beispielsweise Kurven und Schanzen. Der Einstieg könnte etwa bei der Schützhütte oben im Kapf sein, das Ende auf der kleinen dreieckigen Wiese, die ungefähr gegenüber der Einfahrt Hirschhalde liegt. Mit dem Landwirt habe man gesprochen, er zeigte sich einverstanden mit der Nutzung der Wiese.