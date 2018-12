Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Weihnachtsgottesdienst in der St. Mauritiuskirche war sehr gut besucht. Wie schon seit Jahren begleitet der MGV diesen Gottesdienst, doch zum ersten Mal mit der "Alpenländischen Mess" von Lorenz Maierhofer. Diese Messe schafft eine Verbindung von volksliedhaften Melodien in schlichter Mundart mit liturgisch angepassten Texten. Aber auch die traditionellen Weihnachtslieder durften in diesem Gottesdienst nicht fehlen, so wurden mit der Gemeinde zusammen auch Stille Nacht, O du fröhliche, Engel auf dem Felde gesungen. Das Schlusslied, Gloria alla Montagna, von den Kastelruther Spatzen, wurde durch die hervorragende Akustik in der Kirche besonders zur Geltung gebracht. Zum Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Heizmann für die Mitgestaltung und die Sänger wurden mit Applaus belohnt.