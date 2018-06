Bad Dürrheim. An diesem Wochenende findet rund um den Rathausplatz wieder der Heimat- und Trachtenmarkt statt. Sowohl an den Ständen auf der Straße als auch im Haus des Gastes sind Verkaufsstände mit speziellen Stoffen, Bändern und Trachtenschmuck aufgestellt. Des Weiteren gibt es Vorführungen alter Handwerkskunst. Beginn ist an beiden Tagen um 11, Ende um 18 Uhr. Die Kur und Bäder GmbH informiert in diesem Zusammenhang über Straßensperrungen. Ab Samstag, 8, bis Sonntag 20 Uhr ist die Luisenstraße ab Ecke Bahnhofstraße bis Höhe Hotel Soleo für den Verkehr gesperrt. Das Kurgebiet und das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar sind über diese ausgeschilderten Umleitungen (Schul-, Scheffel-, Salinen-, Huber- und Luisenstraße) erreichbar.