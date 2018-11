Bad-Dürrheim Alles neu – alle fühlen sich wohl

Bad Dürrheim. Dass sich dort alle wohlfühlen ist kein Wunder. Die Räume sind hell und freundlich, sie haben behagliche Holzwände und große Fenster mit weitem Ausblick. Die Fußböden haben einen pflegeleichten, hellgrünen Belag, in jedem Raum liegt ein hübscher, dicker Teppich.

Insgesamt bietet das neue Haus 85 Plätze, aufgeteilt in sechs Gruppen, für Kinder unter und über drei Jahren, 45 Plätze für den Kindergarten und 40 Plätze für die Kinderkrippe. Hier sind es die "Bienen", die "Schnecken" und die "Raupen". Im Kindergarten heißen die Gruppen "Schmetterlinge" und "Grashüpfer", die Namen haben sich die Kinder selbst ausgedacht.

Unter der Leitung von Melanie Grimm sind 21 Erzieherinnen tätig. Jede Gruppe verfügt über eine kuschlige Schlaflandschaft, die auch mit ihrem Spielhäuschen mit Klettermöglichkeiten als kleiner Spielraum genutzt werden kann. Zu den abgedunkelten Räumen, in denen die Kleinen schlafen, haben die Erzieherinnen Blickkontakt. Auf jedem Stockwerk befindet sich eine große Bewegungshalle. Die sich in der oberen Halle befindlichen Tische, an denen gegessen oder auch gebastelt wird, können bei Bedarf rasch an die Wand geklappt werden, Regale auf Rollen können an die Seite geschoben werden.