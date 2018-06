Bad-Dürrheim Alles bloß kein alter Hut

Bad Dürrheim. War der Start noch sehr verhalten, herrschte am Sonntag doch reges Treiben. Die Trachtenvielfalt der Besucher war beeindruckend. Altes Handwerk wurde präsentiert im Haus des Bürgers. Vorgeführt wurde die Herstellung von Hauben, zu sehen und hören waren Zithern, und auch den Lautenbau konnte man bewundern, ebenso wie wertvolle handgeknüpfte Fransen und geflochtene Strohwaren. Draußen auf der Marktzeile wurden wunderschöne Haushaltsgegenstände gedrechselt. Der Stand mit selbst hergestellten Seifen lockte schon von weitem mit betörendem Duft. Und Peter Holl präsentierte an seinem Stand, selbst in farbenfroher holländischer Tracht gekleidet, handgewebte edle, geschmackvoll bedruckte Stoffe. "Diese Tradition findet großes Interesse", freut er sich und stellt ein steigendes Qualitätsbewusstsein auch bei jungen Leuten fest.

Schmuck im Trachtenstil, Bürsten und Hutmacher und natürlich Trachten waren zu sehen. Ein Hersteller warb mit Leiterwagen und Backbrettern. Tiny Klass erfreut mit dem Prinzip "Upcycling" und kreiert aus altem Stoff moderne kultige Gegenstände mit Schwarzwaldmotiven. Wie Robert Reuter, der Hersteller von Schafwollprodukten bemerkte: Qualitätsbewusstsein wird mit so einer Veranstaltung geweckt und erhalten.

An beiden Tagen traten Musik- und Volkstanzgruppen auf. Im Haus des Bürgers wurde Mittagstisch geboten. Und der Fastnachtsexperte Wulf Wagner sprach über "Bräuche im Ländle". Er stellte die Vielfalt der Bräuche und ihre Veränderungen in den Mittelpunkt. Baden-Württemberg sei das brauchreichste Land Deutschlands. "Ein Menschleben würde nicht reichen um alle Bräuche zu besuchen, da die Termine häufig mit dem Kirchenjahr verbunden sind." Am Samstagabend feierten im vollbesetzten Haus des Bürgers der Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg und die dazugehörigen Trachtenvereine das 60-jährige Bestehen mit einem Brauchtums­abend. Am Sonntag nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Johann wurden bei strahlendem Wetter die Ehrengäste empfangen, und danach griff das Harmonika-Orchester Odelsheim in die Tasten, während vor dem Rathaus der Trachtengau Schwarzwald zünftig aufspielte. Nachmittags wurde das Programm mit der historischen Stadtführung von Fräulein Schmidt beendet.