Bad Dürrheim. Im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand an einem in der Grünallee geparkten Renault Espace alle vier Reifen beschädigt, das teilt die Polizei mit. Der Renault parkte in der Grünallee vor dem Gebäude Nummer 9, als sich der Unbekannte an den Reifen des Wagens zu schaffen machte. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen, Telefon: 07726/93 94 80.