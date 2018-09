Bad-Dürrheim Alisa Greguric ist die neue Bufdi

Angelika Strittmatter, Wolfgang Götz und Gerhard Teichert hoffen auf eine rege Beteiligung durch die Bürger. Vor allem auch darauf, dass es eine gute Altersmischung gibt. Denn wie betont wird, geht es nicht nur die ältere Generation an, sondern vor allem auch die Jüngeren. Es gibt bei der Bürgerbeteiligung viele Möglichkeiten, sich mit Ideen persönlich einzubringen, zeigt man sich überzeugt, jedoch dauern manche Projekte länger in der Umsetzung, teilweise brauche es einen langen Atem, so Strittmatter.