Bad-Dürrheim Aktionen zur Fairen Woche

Durch den Beschluss des Gemeinderats ist Bad Dürrheim im Juni 2017 eine Fairtrade-Stadt geworden. Umgesetzt wurde das durch eine ehrenamtliche Steuerungsgruppe mit Unterstützung der Stadtverwaltung. Eingebunden sind Gastronomie, Handel, Vereine, Kirchen und Stadtverwaltung. Die im zweiten Jahr mit dem Fairtrade-Siegel ausgestattete Stadt beteiligt sich an der Fairen Woche, die vom Forum Fairer Handel jährlich durchgeführt wird. Ein abwechslungsreiches Angebot wird in dieser Woche in Bad Dürrheim zum Tragen kommen.

Hier eine Übersicht über die Angebote und Veranstaltungen: Im Kurhaus Restaurant werden die ganze Woche kulinarische Köstlichkeiten mit fairen Gerichten aus der Region, aus fairem Handel angeboten. Das Einzelhandelsgeschäft Conny Brix Feine Wäsche in der Friedrichstraße 14 gibt zehn Prozent auf faire Wäsche. Der Naturkostladen in der Friedrichstraße 8 bietet fairen Kaffee Mount Hagen zur Verkostung an. Der Antonihof, Aussiedlerhöfe 6, bietet klimaneutrales Einkaufen mit fünf Prozent Rabatt an. Der Eine-Welt-Laden Karibuni im Kurpark, bietet faire Ware an. Am 11. September gibt Natur & Leben, Friedrichstraße 5, auf pflanzlich gegerbte Schaffelle aus dem Schwarzwald zehn Prozent Rabatt und im Jugendhaus am Bohrturm laufen Filme zum Thema. Am 12. September gibt es im Café Walz, Friedrichstraße 9, Trinkschokolade mit Überraschungen. Am 13. September verkauft Susis Blumenlädle, Willmannstraße 3, faire Rosen zum günstigen Preis.

Die katholische Kirche bittet am 14. September zur Fair–Mess. Die Steuerungsgruppe Fair Trade wird auf dem Wochenmarkt am Freitag vertreten sein. Am 15. September kann bei der Chocolaterie & Marzipan in der Huberstraße 6 a Faire Trinkschokolade mit süßen Überraschungen genossen werden. Der Eine-Welt-Laden Karibuni im Kurpark bietet mit internationalen Gästen am Samstag, 15. September, von 14 von 17 Uhr eine besondere Tea & Coffee-Time. Am 18. September kann beim Generationentreff Lebenswert, Viktoriastraße 7 von 9 bis 11 Uhr fair gefrühstückt werden.