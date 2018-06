Bad-Dürrheim Ärgernis auf B 27: neuer Asphalt ist schon schadhaft

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie das Regierungspräsidium (RP) auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, sei der erst neu aufgetragene Asphalt schadhaft gewesen und muss deshalb ausgetauscht werden. "Deshalb finden dort momentan Gewährleistungsmaßnahmen durch das Bauunternehmen statt", berichtet RP-Pressesprecher Matthias Henrich auf Anfrage. Auch wenn der Steuerzahler durch diese Arbeiten nicht belastet wird, sei es auf alle Fälle ärgerlich – um einen Einzelfall im Gebiet des Regierungspräsidiums handle es sich dabei allerdings nicht. Henrich: "Wir haben leider jedes Jahr einige Gewährleistungsmaßnahmen." Die Arbeiten haben am Donnerstagmorgen begonnen, ohne dass die Öffentlichkeit über die derzeitigen Einschränkungen informiert wurde. In einem Hauruck-Verfahren soll der neue Asphalt bis Freitag aufgetragen sein, Nachtarbeit findet ersten Angaben zufolge keine statt. Nach derzeitigem Stand rechnet das RP mit einer Freigabe der Fahrbahn am Freitagabend. Bis dahin sollen nicht nur der Asphalt wieder aufgetragen, sondern ebenso die Markierungsarbeiten beendet sein. Erst vor einem Jahr hatten auf dem etwa drei Kilometer langen Abschnitt zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim eine umfangreiche Sanierung stattgefunden, die im Herbst 2017 abgeschlossen werden konnte. Die Baukosten betrugen damals rund 2,3 Millionen Euro. Die Baustelle hatte damals über längere Zeit für ein Verkehrschaos in Bad Dürrheim gesorgt.