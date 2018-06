Bad-Dürrheim Ärger im Ausschuss

Stadtbaumeister Volker Kurz verwies darauf, dass solch eine Auflage baurechtlich nicht haltbar sei, und das Landratsamt den Bau wohl genehmigen werde, zumal für Unterbaldingen kein Bebauungsplan besteht. Die Aufstellung eines solchen wurde vor einigen Wochen vom Ortschaftsrat abgelehnt. Von den Ausschussmitgliedern sprachen sich sechs dagegen aus, drei befürworteten es.

Es mehren sich die Fälle, dass einfach gebaut wird, ohne dass vorher die Genehmigung eingeholt wird, bemerkte der Stadtbaumeister zum Bauantrag zur Errichtung von zwei Garagen in der Straße "In der Bündt" in Unterbaldingen. Nicht nur, dass die Garagen schon stehen, stieß dem Ausschuss sauer auf, sondern dass der Bauherr die Möglichkeit gehabt hätte, weiter vom Pföhrenwiesgraben abzurücken. Der Bach trat bei Hochwasser schon mehrmals über das Ufer. Unter dem Vorbehalt, dass der Gewässerrandstreifen von fünf Meter gesichert sein muss, stimmten fünf Ausschussmitglieder dem Bauantrag zu, drei sprachen sich dagegen aus.

Grünes Licht gab es für zwei Bauvorhaben in Unterbaldingen. "Am Anger" soll ein Einfamilienhaus, in der Ringstraße eine Einstellhalle/Garage entstehen. Genehmigt wurde der Neubau eines Carports "In Kehlen" in Öfingen.