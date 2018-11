Bad-Dürrheim Adventsdörfle für eine Woche

Bad Dürrheim (wst). Der 45. Christkindlemarkt findet wie gewohnt am ersten Adventswochenende zwischen Luisenpassage und Gasthaus Krone statt. Während die Hütten in den Straßen danach wieder abgebaut werden, bleiben sie vor dem Rathaus I stehen. Denn dort ist in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein eine Woche das Adventsdörfle organisiert. Bespielt wird eine der Hütten von Mitgliedern des Gewerbevereins, jeweils ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Mit dabei sind das Crepes oh la la, die Rebholz Immobiliengruppe, Conny Brix, Heikes Wollstüble, Karibuni, Selvanera Naturkosmetik, Casa Cosmetica, Terre di Mare und Cocktails on the rocks.

Ein Treffpunkt von Bad Dürrheimern für Bad Dürrheimer und Touristen, beschreibt Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel das erste Adventsdörfle auf dem Rathausplatz. Die erste Idee dazu wurde im September besprochen und in zwei Monaten organisiert.

Tamara Pfaff, die Vorsitzende des Gewerbevereins, freute sich über die große Resonanz und dass auch einige wirklich bereit waren, sich zu engagieren. Lediglich der Sonntag ist im Grunde noch offen. Sollte sich noch ein Verein für den 9. Dezember finden, der bewirten will, kann dieser sich gerne bei ihr melden. Die Kosten für die Hütte werden übernommen.