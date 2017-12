Bad-Dürrheim Abriss sorgt weiter für Diskussion

Bad Dürrheim. Deshalb ist bei Weintritt auch die Sorge groß, dass der bei den Arbeiten freigesetzte Baustaub gefährliche Stoffe enthalten könnte. Mittlerweile hat ihm Rechtsanwalt Hans-Jörg Knäpple Fotos zukommen lassen, die er bei einem Spaziergang vor Ort am Sonntag gemacht hat. Die Fotos zeigen laut Knäpple mehrere volle Säcke auf dem Irma-Gelände, die zum Teil mit Hinweisen wie "Asbestfeinstaub" versehen seien.

Offen ist nun, ob sich in den Säcken tatsächlich asbesthaltiges Material verborgen hat oder ob sie lediglich als Verpackungsmaterial für unbedenklichen Bauschutt dienten. Knäpple hat sich deshalb an das Landratsamt gewandt und darauf verwiesen, dass beim Abbruch der alten Irma möglicherweise "große Mengen" asbesthaltige Abfälle anfielen. Da der Abbruch erst begonnen habe, könnten noch "sehr viel mehr" derartige Gefahrenstoffe anfallen.

Knäpple bemängelt weiter, der Abbruch werde offen, also ohne Schutzvorkehrungen mit einem Bagger durchgeführt. "Von einem Rückbau, wie in der Abbruchgenehmigung vorgeschrieben, kann keine Rede sein", kritisiert Knäpple in seinem Schreiben an das Landratsamt. "Man darf annehmen, dass die Bewohner in der Umgebung den Asbeststaub ungefiltert einatmen."