Bad Dürrheim A 81: Zwei Verletzte bei Porsche-Probefahrt

Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 90.000 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken und an der Notrufsäule beläuft sich auf rund 5000 EUR. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Tuningen mit 20 Einsatzkräften ausgerückt.