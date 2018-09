Bad Dürrheim. Bei einem Sturz mit einem Elektrofahrrad hat sich eine 60-jährige Frau am Dienstagnachmittag mehrere Verletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit. Die Frau war gegen 14 Uhr mit einem Pedelec stadteinwärts auf dem Friedhofsweg unterwegs. In einem Moment der Unachtsamkeit steuerte sie zu weit nach rechts, kam von der Straße ab und stürzte. Hierbei kugelte sich die 60-Jährige einen Arm aus und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde die Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.