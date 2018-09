Bad-Dürrheim 580 000 Euro für den Pfarrsaal

Bad Dürrheim. Begonnen werden soll mit den Arbeiten, die sich voraussichtlich bis Ostern des nächsten Jahres hinziehen werden, am Montag, 1. Oktober. Emsiges Treiben herrschte am vergangenen Samstag im Pfarrsaal und seinen Nebenräumen, wo ein Arbeitseinsatz stattfand. Zu dem kamen Pfarrer Michael Fischer, der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Klaus Fischerkeller, Mitglieder des Pfarrgemeinderates und weitere Helfer zusammen, um aus den Räumlichkeiten alles, was möglich ist, herauszuschaffen, sodass die Handwerker ihre Arbeiten ungehindert aufnehmen können. Dabei ging es auch darum, das zu trennen, was in Zukunft wirklich noch benötigt wird, was abgeben werden kann, oder was entsorgt werden muss.

Nicht mehr Genutztes geht an die Rumänienhilfe von Irmgard Rösch

Für Gegenstände die man abgeben möchte, stand mit Irmgard Rösch vom Villinger Freundeskreis Oradea gleich eine Abnehmerin bereit. Geschirr, Serviertabletts, Kuchentafeln, Zuckerstreuer, Brotkörbchen, Kirchenfahne, einige Stühle und weiteres mehr, wird an die seit Jahrzehnten in der Rumänienhilfe engagierte Irmgard Rösch weitergegeben werden. Kirchennahe Gruppierungen werden im Verlauf dieser Woche kommen, ihre Utensilien abtransportieren und sie an einem anderen Ort einlagern. Auslagern muss die Pfarrgemeinde auch noch die Tische und Stühle, die weiterhin zur Ausstattung des Pfarrsaals zählen werden.