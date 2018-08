Bad-Dürrheim 27 Mal die Konfession gewechselt

Fluchs machten sich die Biesinger daran, eine eigene Kirche zu errichten, die dann 1618 eingeweiht wurde. Öfingen blieb aber Mutterkirche für Oberbaldingen und Biesingen und im neuen Gotteshaus wurden nur die großen Feste, Taufen und Hochzeiten gefeiert. 1740 fiel das Kirchenschiff einem Feuer zum Opfer, allein der Kirchturm blieb verschont, musste aber wenige Jahre später wegen morscher Balken renoviert werden. "Der weite Weg" nach Öfingen fand bei den Biesingern überhaupt keinen Gefallen, zumal die Beerdigungen immer noch im "Dorf am Himmel" stattfanden. 1871 hatte der Oberkirchenrat in Karlsruhe ein Einsehen und gestand Oberbaldingen und Biesingen eine gemeinsame eigene Pfarrstelle zu. Noch heute wundert man sich, dass nahe beieinanderliegende Orte konfessionell unterschiedlich geprägt sind. Das Aufeinanderzugehen äußert sich in den vergangenen Jahren gerade zwischen Ober- und Unterbaldingen im regelmäßigen Feiern von ökumenischen Gottesdiensten in der jeweilig benachbarten Kirche.