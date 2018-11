Bad-Dürrheim 24 Türen voll mit Überraschungen

Bad Dürrheim. Die Stäbe, an denen am oberen Ende die roten Säcke befestigt sind, künden von weihnachtlichem Allerlei in der Innenstadt und bei Anlaufstellen darüber hinaus. Am Donnerstag war nun für die Beteiligten der Abholtermin für die Unterlagen.

"Der Adventskalender dient auch dazu, die Innenstadt zu beleben", erklärt die Vorsitzende des Gewerbevereins, Tamara Pfaff, und freut sich, dass es gelungen sei, wieder für alle 24 Tage einen Akteur zu finden. In diesem Jahr hatten die Verantwortlichen des Vereins etwas mehr Mühe. Einige Geschäft wollten aussetzen, dafür kamen andere hinzu, was jedoch ein normaler Vorgang sei. Die Mehrarbeit kam vor allem durch die Organisation des Adventsdörfles, das auf dem Rathausplatz stattfinden wird. Dort hat der Gewerbeverein eine Hütte für Mitglieder reserviert und diese konnten auch belegt werden. Wochentags jeden Abend von 17 bis 22 Uhr ist offiziell geöffnet. Am Montag, 3. Dezember, wird Heikes Wollstüble die Hütte betreuen mit Angeboten; Dienstag, 4. Dezember, Karibuni; Mittwoch, 5. Dezember, Selvanera Naturkosmetik; Donnerstag, 6. Dezember, Cony Brix und Boutique Modelia; Freitag, 7. Dezember, Casa Cosemtica; Samstag, 8. Dezember, Terre di Mare Italienische Feinkost und am Sonntag wurde der neue Fasnachtsverein Feuerbuure Dürra für eine Bewirtung gewonnen. Das Adventsdörfle findet nur im abgesperrten Teil des Rathausplatzes, vor dem Rathaus I statt, so kann der Verkehr ungehindert durch die Luisenstraße fließen und die Geschäfte im unteren Bereich seien nicht abgehängt, so Andrea Kanold, die stellvertretende Vorsitzende des Gewerbevereins. Sie hofft zudem, dass sich das Adventsdörfle künftig etablieren werde.

Für die Adventsfenster bat Tamara Pfaff die Beteiligten, die Stäbe mit den Säcken noch etwas weihnachtlich zu dekorieren. Des Weiteren bekamen alle Akteure Flyer und Plakate mit. Bei den Flyern bat sie, diese großzügig an die Kunden zu verteilen, denn in diesem sind alle Adventsfenstergeschäfte mit dem dazugehörenden Datum genannt.