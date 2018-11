Bad-Dürrheim 2020 soll Hochbehälter fertig sein

Bad Dürrheim. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Technische Ausschuss für den Abriss des Wasserwärterhauses, das neben dem Pumphaus direkt an der alten Bundesstraße in Richtung Donaueschingen steht.

Das Haus steht unter Denkmalschutz, laut Stadtbaumeister Holger Kurz hat sich das Denkmalamt noch nicht zum notwendigen Abriss geäußert, oder diesen genehmigt. Er ist jedoch guter Dinge, dass es eine Genehmigung geben wird. Der Grund: Seinen Angaben zufolge steht das Haus nicht wegen seiner Bausubstanz unter Denkmalschutz, sondern aufgrund seiner Funktion, die es einst hatte.

Insgesamt ist das Haus mehr als nur ein bisschen baufällig und an dieser Stelle ist das neue Bad Dürrheimer Wasserwerk mit Entkalkungsanlage geplant. In diesem Zuge informierte der Bürgermeister die Ausschussmitglieder darüber, dass sich Brigachtal beteiligen möchte. Dort soll laut Walter Klumpp am 6. Dezember eine Grundsatzentscheidung fallen. Brigachtal hat ein ähnliches Problem wie Bad Dürrheim, dort gibt es ebenfalls sehr kalkhaltiges Wasser, im Härtegrad 19. Kürzlich gab es dort einen Bürgerinformationsabend. Die Tendenz war an diesem Abend positiv, trotz einer Preissteigerung beim Wasser. Gleichzeitig will man in der Nachbargemeinde so eine Notwasserversorgung sichern. Klumpp nannte diese Lösung ideal.