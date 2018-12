Bad-Dürrheim 2019: Viel mehr als nur ein Wahljahr

Bad Dürrheim. Jedes Jahr gibt es einige Termine, die festgezurrt sind, und wiederkehrende Veranstaltungen von Vereinen. Damit sich diese mit ihren Festen nicht ins Gehege kommen, wird im Herbst eine Koordinationsversammlung abgehalten. Die Gemeinde hat nun die feststehenden Termine für 2019 veröffentlicht. Altbekanntes und Bewährtes wird es genauso geben wie einmalige Großveranstaltungen.

Der Reigen beginnt mit dem Neujahrsempfang am 1. Januar, und danach steuert man in der Kurstadt auf eine ziemlich lange Fasnachtssaison hin, die traditionell an Dreikönig beginnt und erst am 6. März mit dem Aschermittwoch endet. Dazwischen sind zahlreiche gewohnte Veranstaltungen der Ortsfasnacht aber auch ein ganz besonderer Höhepunkt. Am 16. und 17. Februar veransaltet die Urviecherzunft ein Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung. An diesem Wochenende ist ein buntes Narrentreiben in der Stadt geplant, das bereits am Samstag beginnt. Aus diesem Grund wird es jedoch auch keinen Urviecherball geben.

Am 17. März gibt es mittlerweile den 21. Selbsthilfetag, am Wochenende 23. und 24. den 24. Kunsthandwerkmarkt. Ernst wird es am 31. März. Dann sind die Bad Dürrheimer aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen, sollte keiner der Kandidaten beim ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommen, kommt es am 14. April zur Neuwahl, sprich zum zweiten Wahlgang. Spätestens an diesem Abend steht fest, wer der neue Chef im Rathaus wird.