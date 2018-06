Bad-Dürrheim 2019 ist der Platz in den Sporthallen knapp

Am Sonntag, 24. Juni, findet die zweite Auflage der Veranstaltung "Wir Bad Dürrheimer in Bewegung" statt. Anders als bei der Premiere in 2016, wo von den Teilnehmern Stationen in Bad Dürrheim, Sunthausen und Öfingen angesteuert werden mussten, findet heuer alles im südlichen Bereich des Kurparks in der Kernstadt statt. Gestartet wird um 13 Uhr beim Narrenschopf. Die aus vier bis maximal sechs Personen jeden Alters sich zusammen setzenden Gruppen können aus Familienmitgliedern, Freunden oder Vereinsangehörigen bestehen. Zehn sportliche Team-Aufgaben warten auf die Teilnehmer, ebenso hochwertige Gruppenpreise, die um 17 Uhr bei der Siegerehrung vergeben werden. Da auf dem Kurparkgelände ein ausreichendes gastronomisches Angebot vorhanden ist, wird auf einen eigenen Verpflegungsstand verzichtet.