Bad-Dürrheim 2019 gibt es ein großes Narrentreffen

In der im vergangenen Jahr erfolgten Aufnahme in die Schwarzwälder Narrenvereinigung sah der Vorsitzende auch die Verpflichtung zur Teilnahme an der überregionalen Veranstaltungen der SNV. Vorausschauend auf das in 2019 am 16./17 Februar zu feiernde 40-jährige Bestehen der Urviecherzunft gab Matthias Nann bekannt, dass dieses Jubiläum auch ein Freundschaftstreffen der SNV sein wird. Im Jubiläumsjahr werde jedoch kein Urviecherball stattfinden, sodass die Narrenschar den Ballbesuch am 27. Januar um 19.30 Uhr in der Siedepfanne vom Haus des Bürgers in Erwägung ziehen sollte.