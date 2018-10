Bad Dürrheim. Vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstagmittag zu einem Einsatz der Bad Dürrheimer Feuerwehr im Wohnpark Kreuz geführt. Ein 20-jähriger Bewohner hatte sich Essen zubereitet und war dann eingeschlafen. Aufsteigender Rauch des verbrannten Essens alarmierte Nachbarn, die wiederum die Feuerwehr verständigten. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann aus. Erst nach heftigem Klopfen der Wehrmänner wachte der 20-Jährige auf und die Feuerwehr konnte so Schlimmeres verhindern. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Der junge Mann wurde mit den ebenfalls eingetroffenen Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.