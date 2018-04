Bad-Dürrheim 1539 Läufer gehen auf Tour

Heuer konnte bei 14 Grad gestartet werden. Weiterhin Bestand hat der im Jahr 2016 erzielte Teilnehmerrekord von 1702 Startern. Dass der Bad Dürrheimer Stirnlampenlauf in der Region und darüber hinaus einen Stellenwert hat, belegt ein Blick auf die Liste der Teilnehmer, die aus Stockach, Rottweil, Tuttlingen, Donaueschingen, St. Georgen, Trossingen und Villingen-Schwenningen kommen. Auch gemeinsam wird gerne gelaufen, das zeigt, dass 436 Personen in 26 Gruppen an den Start gingen, worunter sich etliche aus Bad Dürrheim und seinen Stadtteilen befanden, die sich aus Läufern von Vereinen, Firmen und Kliniken zusammensetzten. Mit dabei waren auch Schüler und Lehrer der Realschule am Salinensee.

Von zahlreichen Teilnehmern wurde die tolle Atmosphäre bei der Veranstaltung gelobt, was das Organisationsteam der Kur- und Bäder GmbH freuen dürfte. Bevor sich die Freizeitsportler vom Kurpark aus auf die Laufstrecken begaben, animierte Solemar-Rehatrainerin Sabine Rottler den Pulk von Menschen zum Mitmachen beim Aufwärmtraining. Die Läufer und Nordic-Walker wurden per Startschuss von Bürgermeister Walter Klumpp auf die Strecke geschickt. Damit ging auch einher, dass alle Teilnehmer ihre Stirnlampen einschalteten und es im Kurpark aussah, als würden hier viele hundert Glühwürmchen umher schwärmen.

Wenige Meter vor dem Zieleinlauf wurden die Läufer von der Guggenmusik der Urviecherzunft empfangen. Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer am großen Brotbüffet mit allerlei Aufstrichen der Bäckerei Krachenfels und am Getränkestand des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens stärken. Mit einem Repräsentationsstand war der Mitveranstalter Sport Müller aus Schwenningen vertreten. Allen Grund zur Vorfreude darf die Lebenshilfe für Menschen mit geistigen Behinderungen haben, denn ihr wird wiederholt die von den Teilnehmern jeweils entrichtete Startgebühr von vier Euro in voller Höhe zufließen, was den Betrag von 6156 Euro ergibt.