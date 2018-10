Bad-Dürrheim 1500 Euro für Hinweise

Bad Dürrheim. Vor zwei Wochen war es Lucky, der einen Giftköder im Hindenburgpark fraß, diese Woche ist es ein weiterer Hund, der am Salinensee einen Giftköder schluckte – wahrscheinlich mit Rattengift präpariert. Er wird wohl nicht durchkommen. Die Besitzerin postete eine Warnung auf Facebook, in der Gruppe Schwarzes Brett Villingen-Schwenningen.

Die Community der Hundebesitzer ist in Aufruhr, traurig und entsetzt. Die Frage ist: Wer tut so etwas? Und diese Frage haben sich in den vergangenen Monaten viele Hundebesitzer in der Region von Bräunlingen bis Villingen-Schwenningen gestellt. Denn: Solche hinterhältigen Giftanschläge, die man früher nur aus Großstädten kannte, nehmen auch auf dem Land augenscheinlich massiv zu. Im Moment konnte die Polizei diesen subjektiven Eindruck noch nicht bestätigen.

Aber egal wie: Die Hundebesitzer sollen auf jeden Fall Anzeige erstatten, rät einer der Polizeipressesprecher, denn nur so können die Beamten den Vergiftungen nachgehen. Dabei werde auch der Ort des Geschehens nach Spuren oder weiteren Giftködern untersucht, und es sei hilfreich, wenn man die Fläche, wo der Hund wahrscheinlich den Köder fraß, so eng wie möglich eingrenzen könne. Werde einer gefunden, so komme er ins Labor für eine Untersuchung. Oftmals bleibe die Suche nach dem Täter jedoch erfolglos. Die Beamten müssen sich bei ihren Ermittlungen nach Faktenlage richten. Das Problem sei oftmals, dass der untersuchende Tierarzt die Vergiftungssymtome zwar feststellen, aber nicht eindeutig zuordnen könne.