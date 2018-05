Bad-Dürrheim 150 Jahre jederzeit zum Einsatz bereit

Aufbruchsstimmung in den 1950-er Jahren

In den 1950-er Jahren wuchs die Feuerwehr wieder auf knapp 50 Mann an. 1951 übernahm Martin Sauser die Führung, seine Stellvertreter wurden Ernst Kleinhans und Willi Götz. 1955 gab es einen Motorspritzenanhänger, bald darauf eine Tragkraftspritze TS 8. Das Schlauchmaterial wurde erneuert wie auch erweitert, es gab neue Uniformen und das Feuerwehrgerätehaus konnte ausgebaut werden.

Viele der älteren Oberbaldinger erinnern sich wahrscheinlich noch an die Feier zum 100-jährigen Bestehen. Damals gab es einen großen Festumzug durch den Ort, und viele Kameraden aus der Umgebung waren gekommen. Das Festgelände war in der Nähe des jetzigen Sportplatzes. Ein Jahr später wurde die Führungsmannschaft ausgewechselt. Rudi Hengstler wurde neuer Kommandant, sein Stellvertreter Willi Götz, der später durch Willi Kleinhans abgelöst wurden. Zum 110. Geburtstag gab es von der Stadt Bad Dürrheim ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), das auf einen Volkswagen Typ LT 31 mit 75 PS Leistung aufgebaut war. Das Fahrzeug hatte zusätzlich sechs Meter Saugschlauch, 300 Meter B- und C-Schläuche. 1983 wurden vier Atemschutzträgerausrüstungen angeschafft. Die Feuerwehrmänner konnten somit noch intensiver Brände bekämpfen.

Rudi Hengstler leitete die Feuerwehr Oberbaldingen 15 Jahre lang, 1984 äußerte er den Wunsch, seinen Posten in jüngere Hände zu geben, zwei Jahre später übernahm Helmut Montel das Amt. Dieser war bis 2005 im Amt. Sein größter Einsatz war der Großbrand im Jahr 1987, als das Anwesen von Wilhelm Kienzle in der Öfinger Straße brannte. 1991 sanierten die Wehrmänner das Gerätehaus mit viel Eigenleistung und 2008 gab es ein neues, wasserführendes Feuerwehrauto LF 10/6. Für dieses musste das Gerätehaus umgebaut werden. Abteilungskommandant von 20 Feuerwehrleuten ist heute Volker Heppler, sein Stellvertreter Kurt Messner.

An diesem Wochenende feiert die Jugendfeuerwehr Ostbaar ihr zehnjähriges Bestehen. Diese ging unter anderem aus der Nachwuchsgruppe in Oberbaldingen hervor, welche am 25. Februar 2008 gegründet wurde und 2016 in der größeren Gruppe aufging. Zusammen mit Jugendlichen aus Öfingen, Biesingen und Sunthausen übt der Nachwuchs ein Mal wöchentlich am Montagabend. So können jedes Jahr Jugendliche in die Aktivenmannschaft übernommen werden. Geleitet wird sie von Bernd Räffle, Manuel Vosseler und Philipp Kohler.

Samstag 2. Juni:

15 Uhr Schauübung aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürrheim in Oberbaldingen

ab 16 Uhr Bewirtung im Festzelt am Gerätehaus

19 Uhr Totenehrung auf dem Friedhof Oberbaldingen

20 Uhr Festbankett unter Mitwirkung des Musikvereins Oberbaldingen und Gesangvereins Liederkranz Oberbaldingen danach Unterhaltung mit den "Dorffegern" und Barbetrieb

Sonntag 3. Juni:

9.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche Oberbaldingen

ab 11 Uhr Frühschoppen im Festzelt am Gerätehaus mit dem Musikverein Unterbaldingen und Familientag der Jugendfeuerwehr

ab 11.30 Uhr Mittagstisch

ab 14 Uhr musikalische Un­terhaltung mit dem Musikverein Oberbaldingen