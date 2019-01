Bad Dürrheim. Im Rahmen der Reihe "Weltklassik am Klavier – Waldstein – ein junger Star greift nach den Sternen!" spielt am Samstag, 2. Februar, ab 17 Uhr im Haus des Gastes, die erst 15-Jährige Klaviervirtuosin Laetitia Hahn. Der Nachwuchsstar begann bereits im Alter von zwei Jahren Klavier zu spielen und ist seit ihrem zwölften Lebensjahr ordentlich immatrikulierte Bachelor-Studentin im Fach Klavier. 2015 spielte sie bereits mit Lang Lang in China, wurde von ihm zur "Music Embassador" ernannt und tritt regelmäßig sowohl als Solistin und in Begleitung mit Orchestern. Karten gibt es unter weltklassik.de oder laetitia-hahn.de.