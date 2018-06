Bad-Dürrheim 1200 Kilometer bis zum Geburtsort

Sein Sohn, 2017 selbst auf dem Jakobsweg unterwegs, ist in der dazugehörenden Online-Community aktiv und hat das Projekts seines Vaters darin online gestellt. Innerhalb von fünf Stunden gab es für das Posting 4000 Likes. Er war selbst erstaunt und schrieb für seinen Vater regelmäßig ein Reisetagebuch in der Onlinegruppe. In Italien sprach es sich somit auch herum und es gab jede Menge Leute, die entlang der Strecke wohnten, die den Bad Dürrheimer einladen wollten und ihn in unterschiedlichster Form unterstützen. Teilweise wurde er auch auf der Straße erkannt und er musste einige Selfies knipsen. So kam es, dass der Fernsehsender RAI 3 auf Giuseppe Mastrantonio aufmerksam wurde und mit ihm eine kleine Reportage für die Tagesnachrichten drehte. Danach wurde er noch bekannter. Währenddessen erwarteten ihn die Bewohner von Colletorto sehnsüchtig. Bei seinem Einmarsch in das Dorf begrüßten ihn die Dörfler, die Trommlergruppe trat auf, der Bürgermeister war da und auch der Pfarrer. Für den Abend hatte die Dorfgemeinschaft ein Feuerwerk und ein Fest zu Ehren des Heimgekehrten organisiert. Und natürlich wurde er von seiner Familie begrüßt.

Alessandro Mastrantonio beschreibt: Körperlich kam sein Vater fit an, abgesehen von den Blasen an den Füßen und er habe das Gefühl, sein Vater habe sich verändert auf dem Weg. Natürlich gäbe es genügend Zeit, um über sich selbst zu reflektieren, das erlebte er selbst im vergangenen Jahr. Er erzählt auch, dass sein Vater mehr als ein Mal kurz davor war aufzugeben, wenn er allein in einer schwierigen Situation war. Aber: "Mein Vater ist ein Macher."