Bad-Dürrheim 1000 Euro bei zwei Konzerten gesammelt

Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Projektchor SAM hat an zwei Konzertveranstaltungen im November zu Spenden für die Betreuung schwerkranker Kinder aufgerufen. Sowohl die St.-Anna-Kirche in Tuningen wie auch die St. Mauritiuskirche in Sunthausen waren bei den Konzerten bis auf den letzten Platz besetzt und die Besucher sind großzügig dem Spendenaufruf nachgekommen. Der Chor hat je 500 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder der Uniklinik Freiburg sowie an den Förderverein für schwerstkranke Kinder an der Uniklinik Würzburg überwiesen.