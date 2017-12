Bad Dürrheim. Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 27, auf Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Messegelände staute sich der Verkehr. Ein 29-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.