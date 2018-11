Bad Dürrheim. Ein 52-jähriger Autofahrer bog am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, von Schwenningen kommend in den Kreisverkehr Friedrich-/Josefstraße ein und übersah dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW Golf. Es kam zur Kollision. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.