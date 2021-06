1 Ein guter Rundumblick über das riesige Gelände des Sonnenbädles "Im Gürgele" in Schwenningen bietet sich dem Vorsitzenden Uwe Schondelmaier von der Terrasse des Tennisheims aus an. Im Hintergrund sind der sanierte Sandplatz und am rechten Bildrand der Biergarten zu sehen. Foto: Bombardi

Innovation, Improvisation und Flexibilität waren in der Abteilung Sonnen­bädle innerhalb des Naturheilvereins in den zurückliegenden 18 Monaten die Markenzeichen einer intakten Gemeinschaft.

VS-Schwenningen - Deren engagiertes Wirken war der Garant dafür, dass der Verein bislang ohne größere Blessuren die Pandemie überstanden hat. Das Kinderfreibad im idyllisch gelegenen Gewann "Im Gürgele" am nördlichen Stadtrand von Schwenningen ist zwar in der zweiten Saison außer Betrieb. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, baute der Verein seine Angebotspalette aus und hielt sich die ganze Zeit über Wasser.

