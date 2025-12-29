Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl. Kurz vor Schluss reichte ein weiterer Kandidat seine Unterlagen ein.

Die Bewerbungsfrist für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl endete am Montagabend. Kurz vor Schluss reichte ein weiterer Kandidat seine Unterlagen ein. Nach Amtsinhaber Carsten Vogelpohl, dem Bamlacher Unternehmer Harro Kienzler und Maschinenbauingenieur Karl Wiesler hat am Montagnachmittag – kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist – ein weiterer Kandidat seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl am 25. Januar eingereicht. Damit haben nun insgesamt vier Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen.

Vierter Bewerber ist Franz Feldmeyer. Der gebürtige Lörracher ist selbstständiger Architekt. Der 58-Jährige tritt parteilos an, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. Die Bad Bellinger Wahl ist nicht die erste Bürgermeisterwahl, bei der er antritt. Bereits vor knapp 20 Jahren, 2006, hatte er sich um den Chefposten im Rathaus von Pfaffenweiler beworben. Die Wahl haushoch gewonnen hatte damals jedoch bei insgesamt sechs Kandidaten Dieter Hahn, der von 2006 bis 2022 amtierte.

Wahlausschuss tagt

Die Bewerbungsfrist für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl endete am Montag, 29. Dezember, 18 Uhr. Ob alle vier Kandidaten tatsächlich für die Wahl zugelassen werden, wird indes erst am Dienstag feststehen, nachdem der Gemeindewahlausschuss getagt hat. Das Gremium kommt am 30. Dezember um 19 Uhr in öffentlicher Sitzung im Konferenzsaal des Kurhauses zusammen, informiert der Vorsitzende Marc Braun. Auf der Tagesordnung steht dann die „Prüfung und Beschlussfassung über die Zulassung der eingereichten Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl am 25. Januar und gegebenenfalls Stichwahl am 8. Februar“.