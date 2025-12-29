Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl. Kurz vor Schluss reichte ein weiterer Kandidat seine Unterlagen ein.
Die Bewerbungsfrist für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl endete am Montagabend. Kurz vor Schluss reichte ein weiterer Kandidat seine Unterlagen ein. Nach Amtsinhaber Carsten Vogelpohl, dem Bamlacher Unternehmer Harro Kienzler und Maschinenbauingenieur Karl Wiesler hat am Montagnachmittag – kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist – ein weiterer Kandidat seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl am 25. Januar eingereicht. Damit haben nun insgesamt vier Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen.