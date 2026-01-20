Alles andere als gewöhnlich war die offizielle Kandidaten-Vorstellung für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl, findet unsere Redakteurin Claudia Bötsch.
Die offizielle Bewerbervorstellung für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl war vieles, aber eines sicher nicht: langweilig. „Anderswo muss man fürs Kabarett Eintritt bezahlen, hier ist es umsonst“, kommentierte ein Zuhörer in den vorderen Reihen, was sich da bisweilen auf der Kurhaus-Bühne abspielte. Für Erheiterung sorgte etwa die Ankündigung von Bewerber Karl Wiesler, im Falle seines Wahlsiegs keinesfalls die acht Jahre vollmachen zu wollen: „Das ist ja klar“, meinte der 67-Jährige, und sagte, dass er den Job nur so lange machen wolle, „bis der Laden aufgeräumt ist“.