Bad Bellinger Bürgermeisterwahl: Kandidat Karl Wiesler lässt sich „nicht und nie verbiegen“

Die Bewerber für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl stellen sich unseren Fragen: hier der pensionierte Ingenieur Karl Wiesler aus der Schweiz.
Neben Amtsinhaber Carsten Vogelpohl bewerben sich die drei Gegenkandidaten Karl Wiesler, Harro Kienzler und Franz Feldmeyer für das höchste politische Amt in der Gemeinde. Im Vorfeld der Wahl, die am 25. Januar stattfindet, haben wir alle vier Kandidaten gebeten, uns einen gleichlautenden Fragenkatalog zu beantworten. Karl Wiesler hat als Einziger – und entgegen unserer Bitte – die Fragen handschriftlich beantwortet. Wir drucken seine stichwortartigen Antworten unverändert ab.