Bad Bellinger Bürgermeisterwahl: Kandidat Harro Kienzler will den „Wendepunkt 2026“

Die Bewerber für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl stellen sich unseren Fragen: hier der Bamlacher Schlossermeister Harro Kienzler.
Neben Amtsinhaber Carsten Vogelpohl bewerben sich die drei Gegenkandidaten Karl Wiesler, Harro Kienzler und Franz Feldmeyer für das höchste politische Amt in der Gemeinde. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl, die am 25. Januar stattfindet, haben wir alle vier Kandidaten gebeten, uns einen gleichlautenden Fragenkatalog zu beantworten. Hier sind die Antworten von Harro Kienzler.