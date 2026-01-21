Bad Bellinger Bürgermeisterwahl: Kandidat Franz Feldmeyer setzt auf Bürgerbeteiligung

Die Bewerber für die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl stellen sich unseren Fragen: hier der Architekt Franz Feldmeyer. Im Fall seiner Wahl will er die Therme „sanft sanieren“.
Neben Amtsinhaber Carsten Vogelpohl bewerben sich die drei Gegenkandidaten Karl Wiesler, Harro Kienzler und Franz Feldmeyer für das höchste politische Amt in der Gemeinde. Im Vorfeld der Wahl, die am 25. Januar stattfindet, haben wir alle Kandidaten gebeten, uns einen gleichlautenden Fragenkatalog zu beantworten. Unter anderem wollten wir wissen, auf welche Projekte sie einen Schwerpunkt legen und ob sie ein Lebensmotto haben. Hier die Antworten von Bewerber Franz Feldmeyer.