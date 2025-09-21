Bad Bellingen feiert 50-Jähriges: Einwohnerzahl hat sich verdoppelt

Bad Bellingen feiert die Gemeindereform vor 50 Jahren mit einem Festakt. Die Bädergemeinde besteht seither aus den Ortsteilen Bad Bellingen, Bamlach, Rheinweiler und Hertingen.
Zur Einstimmung auf den Festakt zum 50. Gemeindejubiläum von Bad Bellingen lief eine Bilderschau mit historischen und neueren Fotos auf der Leinwand im Kursaal. Die Verwaltung mit Bürgermeister Carsten Vogelpohl hatte zusammen mit dem Team der Tourismusinformation einige Überraschungen vorbereitet - für die vielen Gäste, zu denen unter anderem auch Landrätin Marion Dammann und Alt-Bürgermeister Christoph Hoffmann gehörten, wurde es ein kurzweiliger Abend mit einer Mischung aus Unterhaltung, Musik, Interviews, Gesprächen und Ehrungen.