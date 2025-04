Die Gündringer können aufatmen: Der „Mohren-Wirt“ Gabriel Paun eröffnet in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Miller im Ortszentrum einen Mini-Markt. Damit ist die Grundversorgung mit Lebensmitteln in dem Nagolder Teilort gesichert.

Zum Jahreswechsel hatte die Bäckerei Miller ihre Zweigstelle in Gündringen geschlossen – und damit fiel der einzige Laden im Ort weg, in dem neben Back- und Wurstwaren auch Lebensmittel für den täglichen Bedarf angeboten wurden.

An diesem Freitag, 2. Mai, öffnet Mohren-Wirt Gabriel Paun an gleicher Stelle einen Mini-Markt in der Weinberghalde und stellt so die Versorgung im Nagolder Stadtteil sicher.

Gabriel Paun war nach seiner Ausbildung zum Koch zunächst etliche Jahre in Rumänien als Koch beschäftigt, bevor er 2015 nach Deutschland kam und acht Jahre lang im Nagolder Naturfreundehaus gekocht hatte. Vor anderthalb Jahren wagte er zusammen mit seiner Frau den Sprung in die Selbstständigkeit – und setzt dabei im „Mohren“ vor allem auf schwäbische Küche.

„Wir fühlen uns wohl in Gündringen“

„Wir fühlen uns wohl in Gündringen“, machte Gabriel Paun deutlich, dass der „Mohren“ vor allem an den Wochenenden sehr gut läuft. Mit der Eröffnung des Mini-Marktes in der Weinberghalde sorgt er auf rund 75 Quadratmetern für ein zweites Standbein und setzt eine Tradition fort. Denn in dem Gebäude war schon seit Jahrzehnten eine Bäckerei beheimatet, bevor die Nagolder Bäckerei Miller hier in den 80er-Jahren eine Filiale eröffnete. Ende letzten Jahres hatten Eugen und Inge Miller allerdings den wohlverdienten Ruhestand angetreten und die Bäckerei in der Marktstraße an einen Nachfolger übergeben, der an den bestehenden Filialen jedoch kein Interesse hatte.

Nun geht es aber auch in Gündringen weiter: Gabriel Paun sitzt bereits in den Startlöchern und freut sich, wenn jetzt am Freitag, 2. Mai, der Startschuss fällt. Die Familie Miller als Hauseigentümer hatte Gabriel Paun bei der Übernahme des Ladens unter die Arme gegriffen, „um ihm den Start zu erleichtern“, wie Eugen Miller deutlich macht. So sind auch noch die bestehenden Regale und die Theke vorhanden – und der neue Pächter konnte bereits mit dem Einräumen loslegen.

Bäckerei Seeger liefert die Backwaren

Während die Backwaren künftig von der alteingesessenen Nagolder Bäckerei Seeger geliefert werden, bleibt in Sachen Wurstwaren mit der Metzgerei Pfeffer aus Emmingen als Lieferanten alles beim Alten. Daneben bietet Gabriel Paun eine ganze Palette an Lebensmitteln für den täglichen Bedarf – und am Eröffnungstag dürfen sich die Kunden über einen Begrüßungssekt freuen.

Gabriel Paun hat zwei Mitarbeiterinnen eingestellt, und die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 6.30 bis 12.30 Uhr sowie nachmittags von 14.30 bis 18.30 Uhr. Samstags ist von 7 bis 12 Uhr und sonntags von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Klar freut sich da auch Ortsvorsteher Markus Geißler, wenn es nun nach viermonatiger Vakanz wieder ein Lebensmittelangebot mit Back- und Wurstwaren in Gündringen gibt. „Etwas Besseres hätte uns gar nicht passieren können“, betont er vor allem auch mit Blick auf die älteren Gündringer, die jetzt wieder einen Anlaufpunkt im Ort haben.