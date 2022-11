2 450 Besucher ließen sich das Alb-Duo nicht entgehen. Foto: hsd

Beste Stimmung herrschte am Freitagabend in der Sulzer Stadthalle. Zu Gast waren die Gewinner des Sebastian-Blau-Preises aus dem Jahr 2016, Rubrik Comedy. Das Duo "Hillu’s Herzdropfa" ist aufgrund seines schwäbischen Humors in Funk und Fernsehen bestens bekannt.















Sulz (hsd). "Also mir kommet von Jungingen auf der Schwäbischen Alb, sind katholisch und wählet schwarz. Wir sind so schwarz, dass wir an Schatten im Kohlenkeller werfen", stellte Hillu ihre Herkunft vor. Hillu Stoll trug Kopftuch, gestreiftes Kleid, blaue Schürze und Gummistiefel.

Mit ihrer Spontanität, Schlagfertigkeit und Flexibilität, gepaart mit einer Portion Bauernschläue, versprühten "Hillu’s Herzdropfa", bestehend aus Hillu Stoll und Franz Auber, einen erfrischenden Charme mit einer ideenreichen Comedy auf der Bühne.

Stilecht in Bauernkleidung

Nacherzählt wurden von den beiden Geschichten von Menschen aus ihrer Heimat, der Schwäbischen Alb, die sie entweder selbst erlebten oder die ihnen zugetragen wurden.

Die beiden "Vollblut-Albschwoba", Ehepaar "Lena Schuahdone" und ihr angetrauter "Maddeis", präsentierten sich stilecht in Bauernkleidung. In ihren Paraderollen als Bauersleute "vo dr Alb ra" regen sie sich über die Fehler des Partners mächtig auf. Der Geschlechterkampf steht bei den beiden im Vordergrund.

450 Zuschauer in der Stadthalle

In unverwechselbaren spitzzüngigen Mundartsprüchen nahmen die Bauersleute die rund 450 Zuschauer in der Sulzer Stadthalle mit auf einen unvergesslichen Streifzug durch ihr schönes Schwobaländle. Lena Schuahdones bestes Stück ist der 50 Jahre alte rote Massey Ferguson Bulldogg. "Die roten haben die reichen Bauern, die grünen die ärmeren Bauern und die ganz armen Bauern fahren Fendt."

Mit einem berührenden Gedicht zur momentanen Situation mit Ukraine-Krieg, Energiekrise, Pandemie und Inflation hatte Hillu Stoll die 450 Zuschauer eingeladen, auf eine heitere humorvolle Reise kreuz und quer durch das schöne Schwabenländle. Die Lachmuskeln wurden stark beansprucht, um wenigstens für kurze Zeit den Alltag zu vergessen.

Lautstarke Lacher in den Zuschauerreihen

Gleich zu Beginn zum Einstieg in ihr neues Programm "Dobblet Gmobblet" sorgte Madeisses Paradesatz "Die steht in keinem Loch, die ist so klein" für einen lautstarken Lacher in den Zuschauerreihen. Stilecht in Kochkleidung zeigten sich die beiden Älbler als "Chef de Cuisine". Da kam es auch schon mal vor, dass Hillu den zum Kochen gedachten Wein vorher trinkt. "Der war so trocken, der hätte sich nicht aus der Flasche gießen lassen."

Während seine Ehefrau auf dem Feld zum Heuwenden ist, hatte ihr Mann, statt zum Frühschoppen zu gehen, wie es andere Männer taten, den Auftrag, Äpfel für einen Kuchen zu schälen. Von seiner hinzugekommenen Nachbarin Babette erfuhr er, dass sie früher auch ein Auge auf ihn geworfen hatte. Schnell wurde ihm aber klar, dass er mit seiner jetzigen Frau Lena das kleinere Übel gewählt hatte.

Zwei Kleider zusammengenäht

In schönstem Gewand zieht es das Bauern-Ehepaar zu den "Feinstaubhustern" in die Landeshauptstadt Stuttgart zum Shoppen, wobei ihr Ehegatte allerdings erst mit ging, als ihm der Besuch des Volksfestes in Aussicht gestellt wurde. Um doppelt zu sparen, kaufte die "Alb-Ikone" zwei der herabgesetzten modisch geschnittenen Kleider. Bezug nehmend auf die Körperfülle seiner Frau empfahl Maddeis die beiden Kleider zusammenzunähen, dann würden sie auch passen. Auf dem Volksfest angekommen, musste Maddeis unter dem Sparzwang seiner Frau vor dem großen Festzelt Platz nehmen und die mitgebrachte schwäbische Schorle – halb Sprudel, halb Hahnenwasser – trinken und zu allem Überfluss statt der erhofften "Roten Wurst" auf dem Fest das mitgebrachte "Gsälzbrot" essen.

Von Lachsalve zu Lachsalve

Recht zweideutig berichteten die beiden Harley-Fahrerinnen von ihrer Motorradtour. auf der Schwäbischen Alb. Mit dem Polieren des Spoilers, dachte Hillu eher an das Motorrad ihres Lovers Wolfi. Franz dagegen als Frau verkleidet, hatte mit ihren Gedanken an ihren Lover Helmut eine ganz eigene Version. "Mit dem Helmut ›leschiert‹ zu sein ist wie Mikado mit gekochten Spaghetti."

Nach zweieinhalb Stunden schwäbischer Comedy mit Alb-Power vom Feinsten, mit Gefühlsausbrüchen, Dialogen, Auseinandersetzungen, aber auch Liebkosungen endete ein vergnügtes und abwechslungsreiches Programm bei "Hillu’s Herztropfen", das bestens beim Publikum ankam und es von Lachsalve zu Lachsalve getragen hat. Mit Applaus wurde nicht gegeizt.