Backküchen in Haigerloch

1 Schmuckes Fachwerkhaus: Die Backküche in Weildorf Foto: Kost Örtliche Backhäuser sind für eine Stadt ein Zuschussgeschäft. Was über die Zukunft des Weildorfer Backhauses im Ortschaftsrat gesprochen wurde, klang wenig ermutigend.







Link kopiert



Betrachtet man Personal- und die Betriebskosten (Strom für die Öfen), so ist die Tradition des Backens in den vier noch existierenden und betriebenen örtlichen Backhäusern ein Zuschussgeschäft für die Stadt. Und offenbar in Weildorf mit das teuerste.