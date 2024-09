Gut besucht war das abschließende Handwerkervesper der dreitägigen Backhaushockete in Marschalkenzimmern. Die Polkafreunde von „Blech gehabt“ sorgten für Stimmung. Doch auch die Party-Nacht mit DJ und Barbetrieb am Samstagabend und die Jugendkapelle am Sonntag zog viele Besucher an.