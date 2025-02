Backhaus Mahl in Steinhofen: Eröffnungstermin steht fest

Backhaus Mahl in Steinhofen

1 Die ehemalige Bäckerei Schweizer in Steinhofen wird derzeit umgebaut. Foto: Kauffmann

Das Backhaus Mahl hat die Bäckerei Schweizer übernommen und arbeitet mit Hochdruck daran, die Standorte Steinhofen und Stockoch umzubauen. Die Eröffnungstermine stehen fest. Was die Kunden erwartet.









Es geht voran beim Umbau der ehemaligen Bäckerei Schweizer in Steinhofen: Augenscheinlich sind die Regale ausgebaut und vor dem Gebäude steht ein Bagger. Währenddessen schaufeln Handwerker im Boden. „Es wird bis auf den Rohbau entkernt und neu aufgebaut“, erklärt Martin Mahl, der Inhaber der gleichnamigen Bäckerei mit Sitz in Stetten am kalten Markt, auf Anfrage.