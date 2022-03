Kuchen to go – Erlös für die Ukraine

1 Marc und Lena Michl haben die Kuchen-Aktion angestoßen – und freuen sich, dass im Zollernalbkreis an diesem Wochenende so viele mitmachen. Foto: Michl

An diesem Wochenende werden an vielen Stellen im Zollernalbkreis Kuchen verkauft – der Erlös kommt den Menschen in der Ukraine zugute. Angestoßen haben die Aktion Lena und Marc Michl.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Mit ihrer Idee, über Kuchenverkäufe die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, haben Lena und Marc Michl aus Stockenhausen einen Nerv getroffen. Das zunehmende Leid der Menschen in der Ukraine, vor allem das der Kinder, lässt auch im Zollernalbkreis die Menschen nicht kalt – viele wollen einen Beitrag und damit Hilfe leisten. "Die Flut an Mails war gigantisch. Ich glaube, für viele ist das eine ersehnte Möglichkeit, selbst mit etwas Engagement aktiv zu werden" so Marc Michl.

16 Verkaufsteams am Wochenende

So kamen innerhalb weniger Tage insgesamt 16 Verkaufsteams zusammen, die sich für den Verkaufstag vor Ort selbst organisieren und die die eigenen Kontakte im Ort zur Verbreitung der Aktion nutzen. "Wir sind bei der Aktion nur der Impulsgeber, die Verbreitung war letztendlich ein Selbstläufer", ergänzt Lena Michl. Die Initiatoren selbst sowie alle anderen Kuchenteams hoffen nun auf zahlreiche Kucheneinkäufer, die zum Einkauf möglichst gleich mit eigenem Behälter oder Tupper vorbeikommen sollen.

Erlös an "Kinder brauchen Frieden"

Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Hechinger Verein Kinder brauchen Frieden, dessen Mitglieder seit über 25 Jahren Projekte für hilfsbedürftige Kinder betreut – aktuell in der Ukraine. Mit den gesammelten Kuchengeldern sollen dringend benötigte Dinge wie Verbandsmaterial und Medikamente beschafft und in die Ukraine transportiert werden.

Verkaufsstellen am Samstag und Sonntag

Verkaufsstellen sind am Samstag: 12. März, von 10 bis 16 Uhr: Ostdorf, Dorfwiese 5, vor Nah und gut"; Endingen, Schlikkuchen 10, Familie Kopp; Frommern, Jahnstraße 14/Bärenapotheke; Stockenhausen, Zillhauserstraße 1/1, Agentur Siedepunkt,; Pfeffingen, Theodor-Heuss-Straße 24, Kronenladen; Margrethausen, direkt am Kloster; Ebingen, Wochenmarkt (Nähe Deutsche Bank); Onstmettingen, Rathaus; Winterlingen, Ebinger Straße 1/Simones Blumenstube; Oberdigisheim, Schwalbenweg 1, Familie Zahner; Schörzingen, Fronbergstraße 9/Tennisheim und Hechingen, Oberntorplatz/ehemalige Südwestbank.

Verkaufsstellen am Sonntag, 13. März, sind: Weilstetten, Hauptstraße 18/Evangelische Kirche, 10 bis 12 Uhr; Nusplingen, Harthöfe 27/1, Familie Bodmer, 10 bis 15 Uhr und Winterlingen-Harthausen, Kirchweg 3/Pfarrsaal, 13 bis 16.30 Uhr.