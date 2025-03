Öffnet Sallys Shop, das Haupt- und Kommissionslager in Sulz, seine Tore, strömen Tausende Besucher herbei. Tiefere Einblicke in das Leben und Tun von Saliha Özcan, alias Sally, bietet nun eine TV-Produktion.

Tausende Menschen strömten im Oktober anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags zu Sallys Shop, wo sich bis zu 17000 Produkte rund ums Backen und Kochen stapeln.

Der Lagerverkauf entpuppte sich somit als großer Besuchermagnet, der Interessierte aus allen mögliche Landkreisen anzog.

Wer das nächste Sulzer Einkaufsevent, das am Sonntag, 6. April, stattfinden wird, kaum erwarten kann, für den gibt es in der ARD-Mediathek nun die Reportage „Sally, Deutschlands Back-Queen“.

Die SWR-Produktion um „Sallys Welt“, Deutschlands erfolgreichstes Unternehmen für digitalen Food-Content, ist dort bis zum 4. März 2026 abrufbar.

Sie erreicht Millionen Fans

Dabei erhalten die Zuschauer Einblicke in den Arbeitsalltag von Saliha Özcan, alias Sally, die mit ihren Koch- und Backvideos berühmt geworden ist.

Damit erreicht sie Millionen Fans und gilt in diesem Bereich laut dem Kommentator als die Nummer eins in Europa. „Ich backe und koche immer noch leidenschaftlich gerne in meiner Freizeit“, verrät die Influencerin.

Am Anfang stand der Nusszopf

Das Besondere daran: Eigentlich hat sie das Handwerk gar nicht gelernt – ist also weder Bäckerin noch Köchin. Und trotzdem arbeiten mittlerweile über 100 Mitarbeiter bei „Sallys Welt“.

Begonnen hat alles für die studierte Grundschullehrerin vor 13 Jahren, als sie eigene Rezept-Videos auf Youtube stellte. Nachdem sie einige Videos geschnitten und hochgeladen habe, spürte sie, wie dies andere Menschen begeisterte. „Und dann wurde das immer mehr“, schildert sie den Lauf der Dinge.

Einige Jahre über wurde ihr Online-Shop vom Oberndorfer Lindenhof aus betrieben.

Umschlagplatz Sulz

Während im Sulzer Haupt- und Kommissionslager in der Bahnhofsstraße auf einer Fläche von 9000 Quadratmeter mittlerweile zahlreiche Produkte, befindet sich der Firmensitz in Waghäusel bei Karlsruhe, wo die Grafik- und Marketingabteilung, Buchhaltung und E-Commerce untergebracht sind.

Dort steht auch ein professionelles Team aus Kameraleuten und Fotografen, Grafikdesignern und Cuttern hinter ihr. Als eines ihrer Markenzeichen gelten aufwendig gestaltete Torten. Darüber hinaus kreieren Produktdesigner Zubehör wie Töpfe, Gusseisenprodukte oder Geschirr.

Unterschätzte Frauen

In Mannheim gibt es zwar ein eigenes Ladengeschäft, das meiste wird jedoch über den Onlineshop vertrieben – und nicht wenige Produkte werden in Sulz verpackt und dann in Containern von DHL-Transportern abgeholt, um zu Kunden in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gebracht zu werden.

„Ich glaube schon, dass wir Frauen manchmal unterschätzt werden“, erklärt Sally in der Reportage. Nach der Trennung von ihrem Mann habe man sie beispielsweise sofort gefragt, wie sie denn nun ihr Unternehmen weiterführen wolle, blickt die zweifache Mutter zurück.

Dank an ihre Eltern

Ihre Eltern hätten ihr allerdings die Botschaft „Sei selbstständig“ mit auf den Weg gegeben – sei es im Studium oder später im Beruf. Beide seien vor über 50 Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen und für Sally immer noch ein großes Vorbild.

„Neben der Arbeit haben sie auch noch fünf Kinder großgezogen“, blickt sie auf deren Leistungen zurück. Deshalb sollten auch ihre eigenen Töchter selbstständig auf eigenen Beinen stehen, wünscht sie sich.

App und Auftritte

Neben der richtigen Balance zwischen Beruf und Privatleben sieht sie aber auch Eigenschaften wie Ehrgeiz, Disziplin und Ausdauer als wichtig an. Denn diese seien in einem wachsenden Unternehmen, in dem jeden Monat regelmäßig Gehälter gezahlt werden müssten, unverzichtbar.

Neben den verschiedensten Kochrezepten, die in der Küche entwickelt und dann digitalisiert und in die App oder den Blog gestellt werden, gehören auch zahlreiche Auftritte zu ihrem Berufsleben.

Manchmal „tierisch kaputt“

So steht sie beim SWR3-Radio-Grill-Event an der Seite von Fernsehkoch Johann Lafer. „Schon als Kind habe ich all seine Kochsendungen geschaut“, erinnert sie sich. Und in Berlin tritt Sally bei der Internationalen Funkausstellung auf – wozu es schon einmal bis zu 800 Cupcakes brauche, die es vorzubereiten gilt. „Manche Besucher kommen bis zu 800 Kilometer angereist, um den Tag mit mir zu verbringen“, sagt Sally.

„Ich habe unglaubliches Herzrasen“, gesteht sie, wenn sie mit ihren Auftritten große Hallen füllt. Es sei aber einfach wahnsinnig berührend, dass all die Menschen nur kämen, um sie in der Küche stehen zu sehen.

Viele kenne sie gar nicht persönlich, aber diese hätten sie in ihr Herz geschlossen, erinnert Sally sich an Zuschriften. Nach solchen Tagen sei sie aber auch „tierisch kaputt“, blickt sie auf solche Groß-Events.

„Sally, Deutschlands Back-Queen“ ist bis zum 4. März 2026 in der ARD Mediathek abrufbar.