4 Mitte Mai 2020 haben die Bauarbeiten in der Bachstraße begonnen. Foto: Schnurr

Seit 11. Mai 2020 ist ein 110 Meter langer Abschnitt der Geislinger Bachstraße eine Baustelle gewesen. Nach fast zwei Jahren soll die aufwändige Erneuerung der Riedbachverdolung Ende April komplett abgeschlossen sein.















Link kopiert

Geislingen - Bereits am 20. Dezember haben Landrat und Bürgermeister die viele Monate lang gesperrte Straße in Richtung Isingen wieder für den Verkehr freigegeben. Bisher fehlen aber noch der endgültige Fahrbahnbelag und Geländer an den Stellen, an denen der Riedbach in seine unterirdische Verdolung hinein beziehungsweise wieder dort heraus fließt.

Das soll sich in den kommenden Wochen ändern, wie das Landratsamt auf Frage unserer Redaktion berichtet: Wenn es das Wetter erlaubt, sollen die Bauarbeiten bis Ende April fertig sein.

Straße wird noch einmal eine Woche gesperrt

Dabei wird eine vier Zentimeter dicke Asphaltschicht als Endbelag aufgebracht werden. Während dieser Arbeiten muss die Bachstraße noch ein letztes Mal für etwa eine Woche komplett gesperrt werden.

Bis zum Frühjahr werden auch noch die fehlenden Geländer des Ein- und Auslaufs des Riedbachdurchlasses installiert. Bislang stehen dort noch Baustellengitterzäune als Sicherung, die verhindern sollen, dass jemand ins Wasser fällt.

Hoffentlich die nächsten 50 Jahre Ruhe

Die Kreisverwaltung hat in den vergangenen zwei Jahren den mehr als 50 Jahre alten, erneuerungsbedürftigen Riedbachdurchlass für rund 1,5 Millionen Euro neu gebaut. Parallel dazu hat die Stadt Geislingen unter der Straße liegende Ver- und Entsorgungsleitungen für gut 450 000 Euro erneuert.

Jetzt haben die Anlieger der Isinger und Bachstraße vermutlich für die nächsten 50 Jahre wieder Ruhe von derart langwierigen Bauarbeiten.