1 Nach der Aktion trafen sich die Helfer an der Schule zu einem Vesper. Foto: Herzog

Nicht nur in Schiltach wurde am Wochenende in Fluren und ums Gewässer aufgeräumt: Auch in Schenkenzell waren Freiwillige bei der Aktion "Kinzig-Clean-Up" am Start.















Schenkenzell - Die Gewässerrandstreifen der Kinzig auf Gemarkung Schenkenzell und ein Teilstück der Reinerzau (Kleine Kinzig) sind wieder frei von Müll und Unrat.

Rund 35 Freiwillige waren am Samstagvormittag bei strahlendem Sonnenschein und kaltem Ostwind dem Aufruf der Jugendabteilung des Turnvereins Schenkenzell zur „Kinzig-Clean-Up-Aktion“ gefolgt und trafen sich um 10 Uhr auf dem großen Parkplatz beim Freibad.

In Gruppen unterwegs

Ab da wurde in mehreren Gruppen flussaufwärts bis zur Gemarkungsgrenze Alpirsbach alles gesammelt, was dort eigentlich nicht hingehört: Plastikflaschen, Autoteile, Papiertaschentücher, Radkappen, jede Menge Plastikteile und – man staune – ein gut erhaltener funktionsfähiger Fußball. Letzterer Fund wanderte natürlich nicht in einen der rund Dutzend gefüllten Müllsäcke. Er wird bei Jugendlichen sicher noch für Spiellaune sorgen. In die rund dreistündige Umweltsäuberungsaktion klinkten sich auch 15 Mitarbeiter der Firma STW ein und „befreiten“ die Reinerzau von der Mündung bis zum Schenkenzeller Bauhof von Altlasten.

Einiges eingesammelt

Insgesamt waren sich die „Müllsammler“ einig, dass nach dreijähriger Corona-Pause die Bachputzte wieder mal von Nöten war. Danach legten sie Greifzange, Warnweste und Handschuhe beiseite und versammelten sich auf dem Pausenhof der ehemaligen Grundschule, um sich kulinarisch in geselliger Runde zu stärken. Bürgermeister Bernd Heinzelmann zeigte sich mit der Resonanz bestens zufrieden und dankte allen Beteiligten für den freiwilligen Einsatz.

Ungewiss bleibt jedoch wie immer, wie lange das Gewässer von neuem Müll verschont wird. Denn nach wie vor gibt es respektlose Zeitgenossen, für die der Umweltschutz noch nicht ins Bewusstsein gerückt ist.