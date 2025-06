In Kooperation mit Kids der evangelischen Jungschar Bisingen wurde Thanheim von den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) von Unrat befreit. Denn durch Müll und ganz besonders durch Plastik in der Natur werden Tiere gefährdet und Lebensräume zerstört.

Mit dieser Aktion, die durch Kinder des OGV selber ins Leben gerufen wurde, möchte der Verein spielerisch und kreativ das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise fördern.

Mit großer Begeisterung und bei schönstem Sonnenschein zogen 24 Kinder und neun Erwachsene ausgerüstet mit Müllsäcken und –Zangen zur Einstiegstelle am Thanheimer Klingenbach los. Schon auf dem Weg an der Onstmettinger Straße entlang wurden die Säcke mit zahlreichen, achtlos aus den Autos geschmissenen Zigarettenkippe gefüllt.

Kinder werden zu Abenteurern und Bachreinigern

Am und im Klingenbach wurden die Kids zu großen Abenteurern und Bachreinigern. Was landete nicht alles in den Müllsäcken: altertümliche verrostete Luftpumpe, Plastik in den verschiedensten Ausführungen, Schnüre, Glas, Flaschen und vieles mehr.

Mit vereinter Man- beziehungsweise Jungspower und einer gehörigen Portion Schweiß wurde sogar ein komplettes Fahrrad aus dem Schlamm gebuddelt.

Mit Spaß und Fantasie dabei

Auch der Kreativität und Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Da wurde aus einem gefundene Plastikbehälter ein U-Boot, Hölzchen zu Schiffen, Treibholz zu Mammut-Stoßzähnen und Äste, Schnüre und Federn kurzerhand zu Angeln.

Nach einer kurzen Vesperpause teilte sich die Gruppe. Einige sammelten an Land rund um die Vereinshalle weiter während die anderen noch ein Stück weiter am Bach bis ins Dorf wateten und während des Müllsammeln auch Insekten und Pflanzen am Bachufer entdecken und beobachten konnten.

Gemeinsamer Abschluss

Beim gemeinsamen Abschluss mit roter Wurst und leckeren Getränken wurde das gemeinsam Erlebte noch mal besprochen und der „Platsch ins Wasser“ von Opa Albert von Erzählung zu Erzählung immer spektakulärer.

Die nächste Aktion des Obst- und Gartenbauvereins Thanheim ist der Verpflegungsstand am Dorffest Thanheim mit heißer roter Wurst, erstmalig Veggie-Maultaschen-Burgern, kühlen Getränken, Hüpfburg und Kreativstand für die Kids.